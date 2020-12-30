«Завжди хтось незадоволений, завжди всі опираються на якісь принципи».

Новий рік та Різдво у Львові.

Пізно ввечері таки проголосували. Міська рада ухвалила бюджет великого Львова, але за місяць ще раз переглянуть головний кошторис. Другу частину вулиці Шевченка відкрили для руху транспорту. Скандальне будівництво в Шевченківському гаю поставили на паузу: зведення на території музею молитовної каплички розгляне робоча група. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+265

Станом на 30 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 260 (+265 за попередню добу).

Львівський священик разом із родичами привласнив церкву

Парафіяни церкви Святого Духа, що на Левандівці, звинувачують колишнього настоятеля церкви Павла Горуйка у привласненні каплиці і намаганні незаконно захопити землю.

У першу ж ніч камери спостереження на Львівщині зафіксували понад 800 порушень ПДР

Три комплекси автофіксації швидкісного режиму почали працювати у Солонці і біля Буська.

Вулицю Шевченка у Львові відкрили для транспорту

Також відсьогодні вулицею відновили рух автобусного маршруту №17.

Чеський перевізник планує запустити потяг із Праги до Перемишля навесні 2021 року

RegioJet навесні 2021 року планує запустити прямий поїзд із Праги до Перемишля через Краків. У Перемишлі можна буде пересісти на поїзд «Укрзалізниці», що курсуватиме до Львова.

На вул. Кульпарківській за 3 млн євро замінять тролейбусну мережу

У Львові наступного року реконструюють тролейбусну контактну мережу на вул. Кульпарківській. За півроку підрядник має замінити 3,4 км мережі без перекриття вулиці.

Львівську фірму «Відвідай» визнано найкращим туроператором України у 2020 році

«Відвідай» працює на туристичному ринку з 2008 року. Команда популяризує внутрішній туризм, створює власні маршрути маловідомими історичними місцями України.

У кожному районі Львова з'явиться свій садівник