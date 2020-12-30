Головні новини Львова за 30 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Пізно ввечері таки проголосували. Міська рада ухвалила бюджет великого Львова, але за місяць ще раз переглянуть головний кошторис. Другу частину вулиці Шевченка відкрили для руху транспорту. Скандальне будівництво в Шевченківському гаю поставили на паузу: зведення на території музею молитовної каплички розгляне робоча група. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.
Станом на 30 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 260 (+265 за попередню добу).
Львівський священик разом із родичами привласнив церкву
Парафіяни церкви Святого Духа, що на Левандівці, звинувачують колишнього настоятеля церкви Павла Горуйка у привласненні каплиці і намаганні незаконно захопити землю.
У першу ж ніч камери спостереження на Львівщині зафіксували понад 800 порушень ПДР
Три комплекси автофіксації швидкісного режиму почали працювати у Солонці і біля Буська.
Вулицю Шевченка у Львові відкрили для транспорту
Також відсьогодні вулицею відновили рух автобусного маршруту №17.
Чеський перевізник планує запустити потяг із Праги до Перемишля навесні 2021 року
RegioJet навесні 2021 року планує запустити прямий поїзд із Праги до Перемишля через Краків. У Перемишлі можна буде пересісти на поїзд «Укрзалізниці», що курсуватиме до Львова.
На вул. Кульпарківській за 3 млн євро замінять тролейбусну мережу
У Львові наступного року реконструюють тролейбусну контактну мережу на вул. Кульпарківській. За півроку підрядник має замінити 3,4 км мережі без перекриття вулиці.
Львівську фірму «Відвідай» визнано найкращим туроператором України у 2020 році
«Відвідай» працює на туристичному ринку з 2008 року. Команда популяризує внутрішній туризм, створює власні маршрути маловідомими історичними місцями України.
У кожному районі Львова з'явиться свій садівник