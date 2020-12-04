«Ми на п'яних не полюємо, ми чекаємо їх під ресторанами і клубами».

Львівська міськрада провела урочисту першу сесію. На ній склав присягу обраний мер міста Андрій Садовий. Обговоримо перспективи четвертої каденції мера Львова. А у Львівській облраді затвердили склад депутатських комісій. Найважливіші з них контролює «ЄС». Зокрема, бізнесмен Григорій Козловський очолив комісію з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури і паливно-енергетичного комплексу.

У Львові вперше в Україні збудують станцію з виробництва біогазу. Вартість проекту з виробництва електричної і теплової енергії сягає більше тридцяти мільйонів євро. Проект профінансують декілька європейських організацій спільно з міською радою Львова. Про все це в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

+375

Станом на 4 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 21 378 (+375 за попередню добу).

Андрій Садовий склав присягу міського голови Львова

Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький під час засідання сесії ЛМР оголосив результати виборів мера Львова. Він передав Андрію Садовому символічні клеймо, ланцюг, печатку та ключі від історичної брами міста.

«Ми на п'яних не полюємо, ми чекаємо їх під ресторанами і клубами»

Розповідаємо як громадська організація Pitbull Lviv бореться з нетверезим водінням.

У Львові збудують станцію з виробництва біогазу за 31,5 млн євро

Вперше в Україні реалізують масштабний проект з виробництва електричної і теплової енергії.

Проковтнуті магніти пробили сім дірок у кишківнику дворічної львів’янки

Хірургам львівської міської дитячої лікарні довелося терміново оперувати дворічну львів’янку, яка проковтнула більше 30 сильно намагнічених кульок.

Між Трускавцем і Східницею облаштують велосипедні та трекінгові маршрути

Туристичний проект «ВелоБескиди» переміг від Львівщини у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. Він передбачає 34 км велотрас та 59 км туристичних шляхів.

SkyUp відкриє прямі рейси зі Львова на острів Родос

Рейси почнуть виконувати з 25 травня 2021 року один раз на тиждень – по вівторках.

Готель на Львівщині викрили у крадіжці 350 тисяч кубометрів газу

За рік власники готелю використали газу на близько 3 млн грн. Крадіжку виявили працівники «Льввівгазу» під час перевірки газових мереж у готелі.