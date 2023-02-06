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У Лос-Анджелесі відбулась 65-та церемонія вручення головної музичної премії світу Греммі-2023. Цього року співачка Бейонсе встановила рекорд і стала володаркою найбільшої кількості номінацій (88) та володаркою найбільшої кількості статуеток (32).
Цього року на Греммі була номінована українка Таня Муіньо за найкраще музичне відео для Гаррі Стайлза. На жаль, перемогла у цій категорії Тейлор Свіфт.
У кількох номінаціях був представлений гурт АВВА, який зібрався після десятків років перерви. Але легендарна група програла у всіх категоріях.
Цікаво, що серед ведучих церемонії була перша леді США Джил Байден.
Переможці Греммі-2023
Запис року
Lizzo – About Damn Time
Альбом року
Гаррі Стайлз – Harry’s House
Пісня року
Bonnie Raitt – Just Like That
Найкращий новий виконавець
Samara Joy
Найкраще сольне попвиконання
Адель – Easy on Me
Найкращий попдует або гурт
Sam Smith & Kim Petras – Unholy
Найкращий традиційний вокальний попальбом
Michael Bublé – Higher
Найкращий вокальний попальбом
Гаррі Стайлз – Harry’s House
Найкраще музичне відео
Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film
Найкращий музичний фільм
Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story
Найкраща рок-пісня
Brandi Carlile – Broken Horses
Найкраща реп-пісня
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Найкращий танцювально-електронний альбом
Бейонсе – Renaissance
Наращий альбом в жанрі кантрі
Віллі Нельсон – A Beautiful Time.
Найкраща пісня R & B
Бейонсе – Cuff It
Найкращий танцювальний / електронний запис
Бейонсе – Break My Soul
Найкраще світове музичне виконання
Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode – Bayethe
Найкраще виконання R & B
Муні Лонг – Hrs & Hrs
Найкраще виконання метал-пісні
Оззі Осборн і Тоні Айоммі – Degradation Rules
Найкраще виконання рок-пісні
Бренді Карлайл – Broken Horses
Найкращий рок-альбом
Оззі Осборн – Patient Number 9.
Найкращий альбом альтернативної музики
Wet Leg – Wet Leg
Найкраще виконання в традиційному стилі R & B
Бейонсе – Plastic Off the Sofa
Найкращий прогресивний альбом R&B
Стен Лейсі – Gemini Rights
Найкращий альбом R&B
Роберт Гласпер – Black Radio III.
Найкращий комедійний альбом
Дейв Шаппель – The Closer
Найкращий фолк-альбом
Медісон Каннінгем – Revealer
Найкращий музичний фільм
Jazz Fest: A New Orleans Story
Найкращий альбом-мюзикл
Into The Woods (2022 Broadway Cast Recording)
Найкращий реггі-альбом
The Kalling – Kabaka Pyramid
Найкращий альбом, що є саундтреком до фільму, телебачення або іншого візуального подання
Encanto
Найкращий розмовний альбом
Finding Me – Віола Девіс
Найкращий оперний запис
Blanchard: Fire Shut Up In My Bones
Найкращий інструментальний джаз альбом
New Standards Vol. 1
Найкраща пісня, написана для кіно, телебачення або іншого візуального подання
We Don't Talk About Bruno – Лін-Мануель Міранда
Найкраще виконання камерної музики/виступ невеликим ансамблем
Caroline Shaw: Evergreen – Attacca Quartet
Найкращий вокальний джаз альбом
Linger Awhile – Самара Джой
Найкращий альбом великого джазового ансамблю
Generation Gap Jazz Orchestra
Найкраща композиція сучасної класичної музики
Contact – Кевін Пуц
Найкраща збірка творів класичної музики
An Adoption Story. One Journey. Three Glorious Miracles
Найкраща інструментальна композиція
Refuge – Джеффрі Кізер