У Лос-Анджелесі відбулась 65-та церемонія вручення головної музичної премії світу Греммі-2023. Цього року співачка Бейонсе встановила рекорд і стала володаркою найбільшої кількості номінацій (88) та володаркою найбільшої кількості статуеток (32).

Цього року на Греммі була номінована українка Таня Муіньо за найкраще музичне відео для Гаррі Стайлза. На жаль, перемогла у цій категорії Тейлор Свіфт.

У кількох номінаціях був представлений гурт АВВА, який зібрався після десятків років перерви. Але легендарна група програла у всіх категоріях.

Цікаво, що серед ведучих церемонії була перша леді США Джил Байден.

Переможці Греммі-2023

Запис року

Lizzo – About Damn Time

Альбом року

Гаррі Стайлз – Harry’s House

Пісня року

Bonnie Raitt – Just Like That

Найкращий новий виконавець

Samara Joy

Найкраще сольне попвиконання

Адель – Easy on Me

Найкращий попдует або гурт

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Найкращий традиційний вокальний попальбом

Michael Bublé – Higher

Найкращий вокальний попальбом

Гаррі Стайлз – Harry’s House

Найкраще музичне відео

Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film

Найкращий музичний фільм

Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story

Найкраща рок-пісня

Brandi Carlile – Broken Horses

Найкраща реп-пісня

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Найкращий танцювально-електронний альбом

Бейонсе – Renaissance

Наращий альбом в жанрі кантрі

Віллі Нельсон – A Beautiful Time.

Найкраща пісня R & B

Бейонсе – Cuff It

Найкращий танцювальний / електронний запис

Бейонсе – Break My Soul

Найкраще світове музичне виконання

Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode – Bayethe

Найкраще виконання R & B

Муні Лонг – Hrs & Hrs

Найкраще виконання метал-пісні

Оззі Осборн і Тоні Айоммі – Degradation Rules

Найкраще виконання рок-пісні

Бренді Карлайл – Broken Horses

Найкращий рок-альбом

Оззі Осборн – Patient Number 9.

Найкращий альбом альтернативної музики

Wet Leg – Wet Leg

Найкраще виконання в традиційному стилі R & B

Бейонсе – Plastic Off the Sofa

Найкращий прогресивний альбом R&B

Стен Лейсі – Gemini Rights

Найкращий альбом R&B

Роберт Гласпер – Black Radio III.

Найкращий комедійний альбом

Дейв Шаппель – The Closer

Найкращий фолк-альбом

Медісон Каннінгем – Revealer

Найкращий музичний фільм

Jazz Fest: A New Orleans Story

Найкращий альбом-мюзикл

Into The Woods (2022 Broadway Cast Recording)

Найкращий реггі-альбом

The Kalling – Kabaka Pyramid

Найкращий альбом, що є саундтреком до фільму, телебачення або іншого візуального подання

Encanto

Найкращий розмовний альбом

Finding Me – Віола Девіс

Найкращий оперний запис

Blanchard: Fire Shut Up In My Bones

Найкращий інструментальний джаз альбом

New Standards Vol. 1

Найкраща пісня, написана для кіно, телебачення або іншого візуального подання

We Don't Talk About Bruno – Лін-Мануель Міранда

Найкраще виконання камерної музики/виступ невеликим ансамблем

Caroline Shaw: Evergreen – Attacca Quartet

Найкращий вокальний джаз альбом

Linger Awhile – Самара Джой

Найкращий альбом великого джазового ансамблю

Generation Gap Jazz Orchestra

Найкраща композиція сучасної класичної музики

Contact – Кевін Пуц

Найкраща збірка творів класичної музики

An Adoption Story. One Journey. Three Glorious Miracles

Найкраща інструментальна композиція

Refuge – Джеффрі Кізер