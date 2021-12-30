Більшість учасників закритої науково-медичної конференції, яка пройшла на початку грудня на Фарерських островах, попри три дози вакцини проти коронавірусу та негативний ПЛР-тест максимум за 36 годин до зустрічі, заразилися варіантом коронавірусу «Омікрон», йдеться в препринті дослідження спалаху, викладеному на medRxiv, пише у четвер, 30 грудня, LIGA.net.

У заході взяли участь 33 працівники охорони здоров'я, причому всі вони були щеплені вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) та отримали третю дозу не раніше ніж за 2 з половиною місяці до події. Напередодні конференції всі вони здали негативний тест на SARS-CoV-2, більшість – ПЛР.

Через кілька днів після закінчення конференції деякі учасники відчули себе недобре; ПЛР-тести виявилися позитивними. Перевірилися й інші: всього позитивний тест отримали 21 із 33 людей, причому всі заражені (середній вік 45 років) були із переважно легкими симптомами.

Жодного із цих хворих не госпіталізували, але, як уточнили автори, за такою невеликою вибіркою неможливо визначити частоту госпіталізацій чи смертність від «Омікрону».

Найчастішими симптомами була стомлюваність (15 осіб), біль у м'язах та лихоманка (по 13), нежить (12), біль у суглобах (11), а найменш поширеними – втрата смаку (5), запаху та біль у грудях (по 4).

Дослідники пишуть, що ще мало даних, який ризик розвитку «тривалого ковіду» або «постковідного синдрому» після омікрону.

Чому тричі щеплені можуть заразитися коронавірусом і чому вакцинуватися все одно потрібно

Вакцини першого покоління трохи слабше захищають від зараження «Омікроном», який демонструє вищу заразність, ніж минулі штами. Водночас вакцинальний імунітет дає переважній більшості щеплених стійкий захист проти середнього й важкого перебігу Covid-19.

Попри вал зараження омікроном у різних країнах, хвиля госпіталізацій (після перерахунку на кількість випадків) нижча, ніж з минулими штамами.

Автори вважають, що висока заразність омікрону пояснюється його коротким інкубаційним періодом у порівнянні з минулими штамами.

Раніше науковці з’ясували, що інфікування «Омікроном», імовірно, дає захист і від варіанту коронавірусу «Дельта», який вирізняється важчим перебігом, збільшенням госпіталізацій і смертей.