СБУ викрили наркоторговців на Дніпропетровщині

СБУ із ДБР затримали сімох мешканців Дніпропетровської області за торгівлю метамфетаміном. За інформацією правоохоронців, усього до угруповання входило восьмеро осіб, які щомісяця отримували понад 12 млн грн від торгівлі наркотиками. Під час обшуків у них вилучили близько 2 кг метамфетаміну, гранати та автомати. Правоохоронцям вдалося затримати організатора наркоторгівлі, який, як виявилося, виручені кошти вкладав у розвиток туристично-готельного комплексу на Львівщині та віллу в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Про затримання наркоторговців у понеділок, 13 лютого, повідомили прес-служби СБУ та ДБР. «До складу злочинного угруповання входило восьмеро мешканців регіону, які облаштували нарколабораторії на території промислового заводу та гаражного кооперативу. Усі компоненти для виготовлення наркотиків чоловіки отримували контрабандою через кур’єрів з країн ЄС та Близького Сходу», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі ДБР повідомили, що під час обшуків вилучили наркотиків на 4,5 млн гривень. Там також уточнили, що організатор наркоторгівлі вкладав кошти у готельний бізнес. «Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор вкладав їх у розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області. Також він придбав віллу в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх», – додали у прес-службі ДБР.

Водночас ані СБУ, ані ДБР не уточнюють, про який саме готельний комплекс йдеться і в якому населеному пункті він розташований. Правоохоронці готують клопотання про арешт готельного комплексу у Львівській області, автомобілів преміум-класу та іншого майна, яке належить учасникам організації. Половині затриманих вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відомо також, що один із затриманих у межах іншого кримінального провадження перебував на свободі під заставою у сумі 1,5 млн гривень. Працівники ДБР через порушення ним умов застави ініціюють повернення цих коштів в дохід держави, у тому числі на потреби ЗСУ.