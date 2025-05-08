Між Пакистаном та Індією стався повітряний бій, який став найбільшим та найдовшим в історії сучасної авіації. Про це у середу, 7 травня, повідомила телекомпанія CNN.

Джерело в пакистанській службі безпеки розповіло журналістам, що Пакистан і Індія влаштували масштабний повітряний бій, під час якого 125 винищувачів понад годину не покидали свого повітряного простору. Сторони обмінялися ракетними ударами, й деякі з них здійснювалися на відстанях понад 160 км. У повідомленні зазначили, що це був один із найбільших і найдовших боїв в новітній історії авіації.

За даними видання, під час цього бою пакистанські військові змогли збити 5 індійських винищувачів. А пілоти індійських військово-повітряних сил здійснювали по кілька вильотів за день для ураження цілей.

Нагадаємо, протягом кількох тижнів на кордоні Індія та Пакистан звинувачували одна одну в провокаціях та відкривали вогонь на кордоні. Загострення відносин країн сталося через напад бойовиків на туристів в індійському районі Джамму та Кашмір – тоді загинули 26 людей, більшість із них були громадянами Індії.

Увечері 6 травня збройні сили Індії офіційно розпочали операцію «Сіндур» та завдали ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані.