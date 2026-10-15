На вихідних дощитиме по всій території України

Україну накрила хвиля похолодання та дощів, але жовтень ще обіцяє теплі дні золотої осені. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, із 16 жовтня варто очікувати ще один циклон, який зумовить дощі різної інтенсивності, особливо рясні на Лівобережжі. За даними Укргідрометцентру, найхолодніша погода буде на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях – місцями лише до 10°С тепла.

На вихідних, 17 та 18 жовтня, та в понеділок, 19 жовтня, у деяких областях очікують значні дощі та грози. За даними Укргідрометцентру, дощитиме по всій території України, збережеться хмарна та прохолодна погода.

Карта погоди в Україні 18 жовтня (клікніть для збільшення)

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«За попередніми прогностичними розрахунками, на стабілізацію погоди очікуємо після 20 жовтня. Жовтень ще подарує теплі дні золотої осені, але поки парасольки в тренді», – написав Віталій Постригань.

Після 20 жовтня в Україні прогнозують потепління, але детальний прогноз варто очікувати згодом.

Раніше в Укргідрометцентрі пояснили, чому «заморозки» не варто називати «морозом».

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