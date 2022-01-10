У Тячівському районі під час аварійного приземлення аероплана вибухнув бензобак: 23-річний пілот отримав сильні опіки всього тіла, зараз хлопець перебуває у реанімації.

Про інцидент повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття у понеділок, 10 січня. За даними рятувальників, 23-річний пілот аероплана травмувався у суботу, 8 січня.

«О 19:25 надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Тячівської ЦРЛ про те, що до них поступив потерпілий 1998 р.н., мешканець Тячівського району, Нересницької територіальної громади, с. Терново. У нього було діагностовано опіки ІІІ ступеня всього тіла», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як уточнюють рятувальники, 23-річний хлопець травмувався під час польоту у полі в селі Терново: через аварійне приземлення аероплана вибухнув бензобак. Наразі потерпілий перебуває у реанімації Тячівської районної лікарні.