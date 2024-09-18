П’ять дронів були локаційно втрачені

У ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну керованими авіаційними ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що цієї ночі росіяни запустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини, а також 52 БПЛА із районів Курська та Єйська. В результаті протиповітряного бою українська ППО збила 46 ударних безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Результат роботи ППО у ніч на 16 вересня

Також через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять дронів були локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.

Ракети росіян не досягли бажаних противником цілей, однак пошкодили сільськогосподарську техніку.

«Внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих», – додають у повідомленні.

Що відомо про наслідки атаки росіян вночі 18 вересня

Російські окупанти атакували безпілотниками енергетичні об’єкти Сум. В обласній військовій адміністрації зазначили, що, за попередніми даними, люди не постраждали, однак енергосистема області працює в напруженому режимі. Сили протиповітряної оборони Сумщини збили загалом 16 БПЛА.

У Кропивницькому під удар потрапили житлові будинки, почалася пожежа. Внаслідок атаки є загибла, також легкі поранення отримала 90-річна жінка.