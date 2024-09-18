Під час нічної атаки росіян ППО збила 46 ударних безпілотників
Росіяни атакували Україну 52 БПЛА та трьома керованими авіаційними ракетами
У ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну керованими авіаційними ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що цієї ночі росіяни запустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини, а також 52 БПЛА із районів Курська та Єйська. В результаті протиповітряного бою українська ППО збила 46 ударних безпілотників.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
Результат роботи ППО у ніч на 16 вересня
Також через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять дронів були локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.
Ракети росіян не досягли бажаних противником цілей, однак пошкодили сільськогосподарську техніку.
«Внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих», – додають у повідомленні.
Що відомо про наслідки атаки росіян вночі 18 вересня
Російські окупанти атакували безпілотниками енергетичні об’єкти Сум. В обласній військовій адміністрації зазначили, що, за попередніми даними, люди не постраждали, однак енергосистема області працює в напруженому режимі. Сили протиповітряної оборони Сумщини збили загалом 16 БПЛА.
У Кропивницькому під удар потрапили житлові будинки, почалася пожежа. Внаслідок атаки є загибла, також легкі поранення отримала 90-річна жінка.