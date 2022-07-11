В озері поблизу Мукачева під час відпочинку з друзями втопилася 20-річна дівчина. Через дві години після інциденту тіло з води вилучили рятувальники. У поліції ZAXID.NET повідомили, що слідів насильницької смерті на тілі загиблої мешканки Закарпаття не виявили.

Як у понеділок, 11 липня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про ймовірне утоплення 20-річної дівчини рятувальники отримали ввечері неділі, 10 липня. Інцидент стався в озері у селі Нове Давидково Мукачівського району. Потерпіла – 20-річна мешканка села Горонда.

«О 18:10 рятувальникам надійшла інформація про ймовірне утоплення мешканки села Горонда 2002 року народження селі Нове Давидкове. О 20:15 тіло людини вилучено з водойми та передано правоохоронцям», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Закарпаття.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що повідомлення про утоплення людини надійшло правоохоронцям від рятувальників, слідів насильницької смерті на тілі загиблої 20-річної мешканки села Горонда правоохоронці не виявили. Як додала речниця поліції Закарпаття Анна Дан, наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». «Буде проведено розтин. Попередньо встановлено, що дівчина відпочивала з друзями біля озера, пішла плавати і потонула», – уточнила Анна Дан.

У коментарі ZAXID.NET речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир зазначила, що з початку 2022 року на території області зафіксовано вже 20 випадків загибелі людей на воді, за аналогічний період минулого року – 21. Загалом протягом 2021 року на водоймах Закарпаття загинули 36 людей.