Нардеп Кузнєцов є фігурантом розслідування про корупцію на закупівлі РЕБ і дронів

За народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у корупції під час закупівлі засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників, внесли заставу і він вийшов з-під варти. Про це повідомила hromadske речниця ВАКС Олеся Чемерис у понеділок, 1 вересня.

За даними hromadske, хоч у ВАКС не уточнюють імені фігуранта, йдеться про нардепа від партії «Слуга народу» Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у привласненні грошей шляхом зловживання службовим становищем, а також хабарництві за змовою. Кузнєцова затримали 2 серпня, а вже 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід.

Зазначимо, суд встановив розмір застави для Кузнєцова на рівні 8 млн грн. Сторона обвинувачення вимагала встановити заставу нардепу у розмірі 30 млн грн.

Що відомо про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ

3 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках спрямовували на потреби Сил оборони. Серед встановлених епізодів – закупівля систем РЕБ за свідомо завищеною ціною. Учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду за підписання контракту на закупівлю.

Так само учасники схеми, серед яких був Кузнєцов, отримували відкати за контракти на закупівлю FPV-дронів. Вартість контрактів – майже 10 млн грн. Компанія, яка уклала договір, поставила дрони за завищеною ціною на близько 80 тис. доларів, після чого службові особи передали частину грошей у вигляді відкату.

На час розслідування членство Кузнєцова у партії «Слуга народу» зупинили.

За даними «УП» крім Кузнєцова, підозри за корупцію також отримали голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, який раніше обіймав посаду голови Луганської ОВА, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, командир військової частини Національної гвардії України, а також власник компанії-виробника дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка цього підприємства.