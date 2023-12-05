Будівництво у селі Татарів на Івано-Франківщині

У селі Татарів Івано-Франківської області, що неподалік Яремча, самовільно зводять будівлі на самому березі річки Прут. Згідно з кадастровою картою, земельна ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства і належить підприємцеві з Коломиї Ігорю Грабовецькому. На фото, які 1 грудня опублікував у Twitter очевидець із нікнеймом Oleksii, видно, що на березі ріки звели стіни шести одноповерхових будівель барачного типу. У відкритому будівельному реєстрі немає інформації ані про дозвіл на будівництво, ані на підготовчі роботи на зазначеній ділянці, відсутні будь-які документи про ділянку і роботи на ній також на сайті Ворохтянської сільради.

Зазначимо, що у Google Maps можна знайти зображення берега Прута за 2019 рік. Тоді на ділянці росли дерева, які опускались аж до самого берега. На нещодавніх фото із будівництва видно, що берег повністю очищений від дерев і хтось за допомогою техніки змінював берегову лінію, а відтак, можливо, й русло річки.

На прибережній ділянці із газоблоків зводять шість будинків

На опублікованих очевидцем фотографіях видно, як екскаватор зробив пологий спуск до річки, де вже раніше підготували майданчик, ймовірно, для майбутнього укріплення берегу габіонами.

На сайті Ворохтянської ОТГ не вдалось знайти інформації про зміну цільового призначення землі із сільськогосподарської на призначену для будівництва. Раніше Татарівська сільська рада була органом місцевого самоврядування у складі Яремчанської міської ради, однак на сайті міської ради Яремча немає жодних опублікованих документів. ZAXID.NET намагався отримати коментар Ворохтянської ОТГ, однак 4 грудня у приймальні зазначили, що голова та керуючий справами у відрядженні й зможуть відповісти 5 грудня. Наступного дня приймальня ОТГ вже не відповідала на дзвінки. ZAXID.NET також звернувся до Держекоінспекції в Івано-Франківській області. Там лише порадили скерувати запит до офіційного ресурсу Міндовкілля «ЕкоЗагроза». Редакція також скерувала запит у Ворохтянську селищну раду і очікує на відповідь.

Так виглядала ділянка у 2019 році. Скриншот з Google Maps

Згідно із даними Державного геокадастру, на території, де зводять будинки є дві земельні ділянки. Площа однієї становить 0,56 га, а іншої, яка ближче до берега, 0,13 га. Наразі ці ділянки в процесі об'єднання. Власником 0,56 га землі берега є Ігор Грабовецький. Право власності чоловік отримав у березні 2021 року. Його зареєстрував нотаріус виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області.

Згідно із даними бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, Ігор Грабовецький мешкає у Коломиї. Він має 14 земельних ділянок у Татарові. Крім цього, у власності чоловіка дві земельні ділянки та два помешкання у Києві, чотири приміщення у Коломиї. Ігор Грабовецький є учасником та бенефіціаром низки компаній. Зокрема, бенефіціар компанії «Консенсус», яка надає майно в оренду; бенефіціар та акціонер «Івано-Франківськавтотранс», що спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті; бенефіціар та учасник ТОВ фармацептичної компанії «Поліфарм-1». Крім цього, чоловікові на 70% належить радіостанція «Сяйво» та телерадіокомпанія «Нове Телебачення Краю» у Коломиї. Раніше Ігор Грабовецький також мав відкритий ФОП за кведом посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.