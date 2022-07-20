Росіяни завдали удару по Харкову, загинули троє людей, серед яких 13-річний підліток. Ворог вкотре обстріляв Нікополь, Одещину, Миколаївщину, Сумщину. На сході йдуть важкі бої, проте ЗСУ тримають оборону.

ZAXID.NET підсумовує сто сорок сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вранці завдали ударів по Харкову, загинули щонайменше троє людей, які у той момент перебували на зупинці громадського транспорту.

Вночі російські військові вкотре обстріляли місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, випустивши з РСЗВ «Град» понад 30 снарядів. Жителів Нікополя через часті обстріли закликали тимчасово переселитися вглиб району.

Ворожі обстріли були зафіксовані на Чернігівщині, там ворог обстріляв три населені пункти, під прицілом була також Одещина і Миколаївщина, на Сумщині тривають мінометні обстріли.

За даними Генштабу, російські війська намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Бахмутом та територією Вуглегірської ТЕС, де зараз тривають бої.

Втрати російських окупантів

Українські розвідники взяли в полон кадрового російського офіцера під час операції в Білогорівці Луганської області. ЗСУ також знищили на Херсонщині надсучасну радіолокаційну станцію росіян.

Станом на ранок 20 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 38 750 військових. Також було знищено:

танків – 1 700 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 905 (+13);

артилерійських систем – 856 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 250 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 113 (+0);

літаків – 221 (+1);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 775 (+8);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);

спеціальної техніки – 70 (+0);

крилатих ракет – 167 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські окупанти завдали ударів по Харкову, у результаті чого загинули щонайменше троє людей, серед яких 13-річний підліток. Росіяни обстріляли з «Градів» Нікополь, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.

У Запорізькій області двоє комбайнерів підірвалися на міні.