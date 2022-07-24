Рівно п’ять місяців як Росія почала повномасштабну війну в Україні. За цей час українці показали всьому світу приклад мужності, стійкості та справжніх цінностей, якими не можливо не захоплюватись.

ZAXID.NET підсумовує сто п’ятдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв, влучивши у складські приміщення і підприємства. У відповідь на обстріл міста, ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300 на Херсонщині.

Також наші військові з систем HIMARS знищили командний пункт росіян в Красному Лучі. За даними розвідки, в готелі окупованого міста загинули чи були поранені щонайменше 100 росіян.

Росіяни з моря завдали ракетного удару по Хмельниччині. Силам ППО вдалось збити усі три крилаті ракети типу «Калібр». Під обстрілами щодня перебуває Харківщина та східні області, а також прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Росіяни готують фейкове «розслідування» про події в драмтеатрі Маріуполя та намагаються зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 39 520 військових. Також було знищено: