ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському і Каховському мостах, запевняють, що «влучання достатньо поважні». Українські захисники вранці також збили усі випущені ворожі ракети, проте на Черкащині уламки впали на цивільний об’єкт, є кілька постраждалих.

ZAXID.NET підсумовує сто шістдесят шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Під час ранкової повітряної тривоги росіяни випустили чотири ракети «Калібр» – усі вдалось знищити українським захисникам. Одну ракету збили на Одещині, ще три ліквідували в центральній Україні. В Уманському районі на Черкащині двоє людей травмувались унаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури.

Вранці росіяни обстріляли Харків, загинула одна людина. Обстріли були й на околиці Миколаєва. Щодо півдня, то на Херсонщині ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському і Каховському мостах. Військові запевняють, що «влучання достатньо поважні».

З ночі ворожі обстріли лунали на Дніпропетровщині, а також стабільно важкою залишається ситуація на Луганщині та Донеччині.

«Енергоатом» попередив про ризик витоку водню та розпилення радіації на Запорізькій АЕС через ворожі обстріли.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 42 340 військових. Також було знищено:

танків – 1 811 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 070 (+15);

артилерійських систем – 960 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 132 (+0);

літаків – 223 (+0);

гелікоптерів – 192 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);

крилатих ракет – 182 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 993 (+15);

спеціальної техніки – 86 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Вранці росіяни обстріляли Харків, загинула одна людина.