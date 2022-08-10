Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року, на Донеччині запровадили особливий режим в’їзду та виїзду, а протягом доби росіяни завдали нових ударів по Дніпропетровщині та Миколаєву.

ZAXID.NET підсумовує сто шістдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинули 13 людей, поранені ще 11, з них 5 у важкому стані. Ворог вдарив з РСЗВ «Смерч» і по Миколаєву: було пошкоджено вісім приватних будинків, кілька людей зазнали поранень. Росіяни також вчергове обстріляли Бахмут, є загиблі й поранені.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року. Щодо Херсонщини, то ЗСУ ракетним ударом вивели з ладу Каховський міст.

Командування ЗСУ запровадило на Донеччині особливий режим в’їзду та виїзду. Режим передбачає заборону на бездозвільне вивезення з Донецької області спецтехніки, яка може бути використана для потреб ЗСУ.

У тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Сьогодні вночі невідомі підірвали штаб путінської партії «Единая Россия».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 42 800 військових. Також було знищено:

танків – 1 832 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 086 (+10);

артилерійських систем – 971 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 133 (+1);

літаків – 232 (+9);

гелікоптерів – 193 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 766 (+9);

крилатих ракет – 185 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 005 (+7);

спеціальної техніки – 89 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини загинули 13 людей. Росіяни вчергове обстріляли Бахмут, щонайменше шестеро загиблих та троє поранених.