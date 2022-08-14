ЗСУ відкинули росіян від двох сіл на сході України. Росіяни обстріляли окупований Енергодар та вбили аквалангіста Запорізької АЕС за відмову виконувати їхній наказ.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни нічними обстрілами пошкодили десятки будівель на Дніпропетровщині, ворог також завдавав ударів по Харківщині, одна ракета впала поруч з багатоквартирним будинком, пошкоджені 15 автомобілів.

На Сумщині тривають мінометні обстріли, російські війська також продовжують атакувати Миколаїв. Важка ситуація на сході, але ЗСУ змогли відкинути росіян від Спірного та Серебрянки Донецької області на межі з Луганщиною.

Російські загарбники забили до смерті штатного аквалангіста Запорізької АЕС, яка розташована в окупованому Енергодарі, за відмову виконувати їхній наказ. Росіяни також обстріляли окупований Енергодар.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 550 військових. Також було знищено:

танків – 1 864 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 126 (+11);

артилерійських систем – 980 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 136 (+0);

літаків – 233 (+0);

гелікоптерів – 194 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);

крилатих ракет – 187 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 039 (+3);

спеціальної техніки – 91 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни обстріляли Енергодар, є загиблий, а на Запорізькій АЕС ворожі військові вбили аквалангіста ЗАЕС за відмову виконувати їхній наказ.