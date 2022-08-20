Підсумки 178 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Нові вибухи в Криму та в окупованому Мелітополі, росіяни ж продовжують завдати ударів по Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, на півдні та сході – ситуація залишається важкою.
ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські військові обстрілювали Харків, Миколаїв – у Миколаївській області росіяни влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську, відомо про щонайменше дев’ятьох поранених.
Під обстрілами була й Дніпропетровщина, унаслідок ворожих атак пошкоджені лінії електропередач і газогін. Сили ППО також збили чотири крилаті ракети у небі над Дніпропетровщиною.
В окупованому Криму знову пролунали вибухи. Росіяни повідомили про збитий БПЛА, який атакував штаб ЧФ в Севастополі. Уночі пролунали потужні вибухи й в окупованому Мелітополі. З попередньою інформацією, відбулося влучання в одну з російських військових баз. Росіяни у відповідь вдарили по житловим будинкам міста.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 20 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 44 900 військових. Також було знищено:
- танків – 1 907 (+8);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 212 (+17);
- артилерійських систем – 1 018 (+2);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 266 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 141 (+0);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 197 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 803 (+8);
- крилатих ракет – 190 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 137 (+7);
- спеціальної техніки – 97 (+3).
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