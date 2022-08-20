Нові вибухи в Криму та в окупованому Мелітополі, росіяни ж продовжують завдати ударів по Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, на півдні та сході – ситуація залишається важкою.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові обстрілювали Харків, Миколаїв – у Миколаївській області росіяни влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську, відомо про щонайменше дев’ятьох поранених.

Під обстрілами була й Дніпропетровщина, унаслідок ворожих атак пошкоджені лінії електропередач і газогін. Сили ППО також збили чотири крилаті ракети у небі над Дніпропетровщиною.

В окупованому Криму знову пролунали вибухи. Росіяни повідомили про збитий БПЛА, який атакував штаб ЧФ в Севастополі. Уночі пролунали потужні вибухи й в окупованому Мелітополі. З попередньою інформацією, відбулося влучання в одну з російських військових баз. Росіяни у відповідь вдарили по житловим будинкам міста.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 44 900 військових. Також було знищено: