Підсумки 186 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
У Мелітополі знищено одну з найбільших військових баз росіян, а на півдні ЗСУ знищили два ворожі склади з боєприпасами. Російські війська обстрілювати Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську та інші області.
ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вночі росіяни влучили у цивільний об’єкт у Запорізькій області, російські військові били по Дніпропетровській області з «Градів», «Ураганів», важкої артилерії, поціливши по чотирьох громадах у двох районах. Ворожі атаки були зафіксовані й на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, а також на сході країни.
На сході країни ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках: Слов’янському, Авдіївському та Бахмутському.
У Мелітополі було знищено одну з найбільших військових баз окупантів. Також у селищі Мирному зруйновали будівлю, де тривала підготовка до псевдореферендуму. ЗСУ знищили й два ворожі склади боєприпасів на південному напрямку.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 28 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 46 750 військових. Також було знищено:
- танків – 1 942 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 257 (+3);
- артилерійських систем – 1 050 (+5);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 274 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 148 (+0);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 202 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 838 (+2);
- крилатих ракет – 196 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 171 (+6);
- спеціальної техніки – 99 (+0).
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