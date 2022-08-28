У Мелітополі знищено одну з найбільших військових баз росіян, а на півдні ЗСУ знищили два ворожі склади з боєприпасами. Російські війська обстрілювати Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську та інші області.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни влучили у цивільний об’єкт у Запорізькій області, російські військові били по Дніпропетровській області з «Градів», «Ураганів», важкої артилерії, поціливши по чотирьох громадах у двох районах. Ворожі атаки були зафіксовані й на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, а також на сході країни.

На сході країни ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках: Слов’янському, Авдіївському та Бахмутському.

У Мелітополі було знищено одну з найбільших військових баз окупантів. Також у селищі Мирному зруйновали будівлю, де тривала підготовка до псевдореферендуму. ЗСУ знищили й два ворожі склади боєприпасів на південному напрямку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 46 750 військових. Також було знищено: