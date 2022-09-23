Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжі, знову атакували Дніпропетровщину, а по Одесі вдарили іранськими дронами-камікадзе. Тим часом окупанти почали псевдореферендуми про приєднання до Росії чотирьох регіонів.

ZAXID.NET підсумовує двохсот дванадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе, є загиблий, в Запоріжжі був ракетний удар по цивільних обєктах – відомо про трьох постраждалих. Обстріли продовжуються й на Дніпропетровщині. Росіяни вранці обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, зокрема міста Нікополь і Марганець. Внаслідок обстрілу в Марганці загинули двоє людей.

Окупанти почали псевдореферендуми про приєднання до Росії чотирьох регіонів. Українська влада попередила, що на організаторів псевдореферендумів чекає кримінальна відповідальність.

ЗСУ звільнили Яцьківку на Донеччині й відновили позиції біля Бахмута, а також зупинили спробу росіян спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 56 060 військових. Також було знищено: