Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю є загиблий, на Херсонщині росіяни скинули контейнери з отруйною речовиною на бойові позиції ЗСУ. На тимчасово окупованих територіях росіяни тиснуть на місцевих під час «референдумів».

ZAXID.NET підсумовує двохсот тринадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни ракетами завдали нічних ударів по Запоріжжю. Відомо про щонайменше п'ять «прильотів». Одна людина загинула, а ще семеро – отримали поранення. Під постійними обстрілами перебуває Дніпропетровщина: з реактивних систем залпового вогню росіяни атакували Марганець, троє місцевих поранені.

Ворожі війська застосували хімічну зброю на Херсонщині, скинувши контейнери з отруйною речовиною на бойові позиції ЗСУ.

Щодо тимчасово окупованих територій, де окупанти зараз проводять «референдуми», то маріупольцям погрожують звільненням та втратою зарплат за відмову голосувати на «референдумі». На Луганщині росіяни на «референдумі» складають списки тих, хто голосує «проти». На Херсонщині та Запоріжжі чоловікам, які отримали російські паспорти, вручають повістки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 56 300 військових. Також було знищено: