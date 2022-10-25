У Запорізькій області помітили білоруських військових, нові прильоти були на Дніпропетровщині, Сумщині, по лінії фронту тривають активні бої. Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

ZAXID.NET підсумовує 244 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни обстріляли з міномета прикордоння Сумської області, лише за пів години зафіксували 10 прильотів. На Дніпропетровщині під постійними обстрілами перебуває Нікопольський район., цієї ночі били по Марганецькій, Мирівській та Нікопольській громадах. Обійшлось без постраждалих.

Мер Мелітополя повідомив про присутність на Запоріжжі білоруських військових, їх помітили в Мирненській громаді Мелітопольського району. Запорізька область останнім часом потерпає від ворожих атак, влада повідомила, що місто Оріхів через постійні обстріли російської армії зруйноване на 70%.

За даними Генштабу, ворожі війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

ЗСУ вдарили по базі російських загарбників у Херсонській області, де перебували військові, підпорядковані голові Чечні Рамзану Кадирову. Внаслідок удару загинули близько 40 російських військових, ще понад 60 отримали поранення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 68 420 військових. Також було знищено: