14 січня росіяни здійснили чергову масовану атаку регіонів України, обстріляли об’єкти генерації та електричні мережі країни у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення. У Дніпрі ракета зруйнувала цілий під’їзд багато поверхівки.

ZAXID.NET підсумовує 325 день війни і коротко розповідає про його події.

Звідки атакували

Вранці суботи росіяни завдали артилерійських та ракетних ударів по Харкову. У Харкові зафіксовано два прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі по об’єктах інфраструктури. Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп’янського району загинули дві жінки, ще одна отримала поранення. У Куп’янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Також було завдано ракетних ударів по критичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова і області.

Також вранці ворог завдав ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Києві.

Згодом почався черговий масований ракетний удар по різних регіонах України. Вибухи лунали у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Харківській і Дніпропетровській областях. В одних місцях спрацювала ППО, в інших було влучання. Протиповітряна оборона збила 25 із 38 ракет різних типів.

Найбільша трагедія трапилася у Дніпрі. Там російська ракета влучила в дев’ятиповерхівку, зруйнувавши цілий під’їзд, під завалами опинилися люди. Є загиблі і поранені. В області є влучання в приватний сектор у Кривому Розі: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Тим часом українські військові завдають окупантам суттєвих втрат на фронті. Ворог досі штурмує Соледар, наступає на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 114 660 військових. Також було знищено: