Росія продовжує наступальні дії на сході України на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдає авіаудари та здійснює обстріли з артилерії по всій лінії фронту. За добу ЗСУ відбили понад 35 атак окупаційних військ.

ZAXID.NET підсумовує 409 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Бахмутському напрямку Росія далі намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 російських атак на цій ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського.

Українські захисники за добу завдали вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА. Уражено два райони зосередження живої сили російських військ, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ворожу позицію засобів протиповітряної оборони.

Вранці 8 квітня росіяни скинули авіаційні бомби на міста Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків, пошкоджені приватні будинки та місцеве підприємство.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 квітня від початку великої війни ЗСУ ліквідували 177680 російських окупантів (приблизно +570 за добу). Також знищено: