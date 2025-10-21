Глядачі принесли на концерт російськомовного репера червоно-чорний прапор

У Польщі призупинили депортацію трьох іноземців, затриманих після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа, який відбувся 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві. Вони подали заяви на отримання міжнародного захисту та хочуть залишитися в Польщі як біженці, повідомила газета Rzeczpospolita.

Йдеться про двох громадян України та одного білоруса. Після подання заяв про надання притулку процедуру депортації зупинили. Як пояснив речник Головного коменданта Прикордонної служби Польщі Анджей Южвяк, тепер їхні справи розглядає Управління у справах іноземців.

«Кожне провадження щодо надання міжнародного захисту проводиться з метою перевірки, чи має заявник конкретні, індивідуальні та об’єктивно обґрунтовані побоювання повернення до країни через можливі переслідування або реальну загрозу. Усі, хто звертається по міжнародний захист, проходять співбесіду в Управлінні у справах іноземців, де зобов’язані детально пояснити причини свого звернення. Щоб отримати захист, щодо особи не повинно бути підстав вважати, що вона становить загрозу безпеці», – сказав речник Управління Якуб Дудзяк.

Через два дні після інциденту на концерті Макса Коржа прем’єр Дональд Туск оголосив про рішення депортувати 63 іноземців — 57 українців і шістьох білорусів. Водночас згодом з’ясувалося, що не всі вони залишили Польщу. Частина осіб виїхала добровільно, а інших депортували.

Польська прокуратура окремо розглядала інцидент із червоно-чорним прапором, який один із українців приніс на концерт. Розслідування закрили — у діях учасників не виявили ознак злочину. У прокуратурі наголосили, що у ситуації не було публічного заклику чи пропаганди ідеології, а тому відсутній склад правопорушення.

Нагадаємо, що після масових порушень порядку на концерті російськомовного репера Макса Коржа у Варшаві польський уряд вирішив депортувати 57 українців.