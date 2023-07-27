Поблизу Тернополя поїзд наїхав на чоловіка
Потерпілого швидка доправила до лікарні, де його прооперували
Поблизу Тернополя поїзд наїхав на чоловіка. Правоохоронців та бригаду швидкої допомоги на місце нещасного випадку викликали машиніст локомотива та його помічник. Потерпілий отримав важку травму голови і його прооперували.
Правоохоронців повідомили про наїзд поїзда на людину близько 22:20 26 липня. Нещасний випадок трапився на залізниці між Тернополем та селом Велика Березовиця.
«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що машиніст разом з помічником, керуючи локомотивом без вагонів, на перегоні Тернопіль-Березовиця збив невідомого», – повідомили в поліції Тернопільщини.
За словами очевидців, чоловік лежав на колії та не реагував на жодні сигнали. Загальмувати локомотив не встиг. Як результат – потерпілого з ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги.
В медичному закладі розповіли ZAXID.NET, що чоловік поступив до них з важкою травмою голови. Потерпілого вночі 27 липня прооперували. Наразі його стан стабільний, він далі перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.
Правоохоронці за фактом наїзду на людину внесли повідомлення в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил руху, які призвели до травмування людини). Поліцейські встановлюють як чоловік опинився на колії у вечірній час, а також взяли кров на аналіз у машиніста локомотива.