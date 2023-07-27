Лікарі попередньо діагностували в чоловіка травму голови

Поблизу Тернополя поїзд наїхав на чоловіка. Правоохоронців та бригаду швидкої допомоги на місце нещасного випадку викликали машиніст локомотива та його помічник. Потерпілий отримав важку травму голови і його прооперували.

Правоохоронців повідомили про наїзд поїзда на людину близько 22:20 26 липня. Нещасний випадок трапився на залізниці між Тернополем та селом Велика Березовиця.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що машиніст разом з помічником, керуючи локомотивом без вагонів, на перегоні Тернопіль-Березовиця збив невідомого», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За словами очевидців, чоловік лежав на колії та не реагував на жодні сигнали. Загальмувати локомотив не встиг. Як результат – потерпілого з ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги.

В медичному закладі розповіли ZAXID.NET, що чоловік поступив до них з важкою травмою голови. Потерпілого вночі 27 липня прооперували. Наразі його стан стабільний, він далі перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронці за фактом наїзду на людину внесли повідомлення в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил руху, які призвели до травмування людини). Поліцейські встановлюють як чоловік опинився на колії у вечірній час, а також взяли кров на аналіз у машиніста локомотива.

