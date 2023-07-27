Тіло чоловіка без ознак життя знайшли випадкові перехожі

В Чернівцях в одній із новобудов стався нещасний випадок. Чоловік проводив ремонти в квартирі на 7 поверсі і випадково випав із вікна. Тіло вже без ознак життя знайшли під під'їздом випадкові перехожі. Поліція Чернівців розпочала перевірку за фактом смерті людини.

Про мертвого чоловіка, який, вочевидь, випав з вікна багатоповерхового будинку на вулиці Щербанюка в поліцію повідомили місцеві жителі. Нещасний випадок трапився вранці 27 липня.

«До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що під під'їздом багатоповерхового будинку в Чернівцях, виявили невідомого чоловіка без ознак життя. На місці працювали співробітники Чернівецького районного управління поліції та Управління карного розшук ГУНП. Поліцейські попередньо з’ясували, що загиблий – 53-річний житель Чернівців», – повідомили ZAXID.NET в поліції Буковини.

Поліцейські встановили, що чоловік в одній із квартир здійснював ремонт та з власної необережності випав з вікна 7 поверху. Відомості про подію внесені до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тіло загиблого направили на експертизу.