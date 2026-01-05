Суми податків, як і суми штрафів за порушення, з нового року змінились

У січні підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування, мають сплатити податки та подати низку звітів. Важливо, що з 1 січня змінилися суми податків. Кому, коли і що потрібно зробити, щоб уникнути штрафів, у своєму телеграм-каналі «Про податки ФОП» розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

ФОПи I і II групи

У січні ФОПи I і II групи мають обов’язково зробити наступне:

до 19 січня – сплатити єдиний соціальний внесок за 4-й квартал 2025 року: 5280 грн;

до 20 січня – сплатити військовий збір за січень: 864,7 грн (10% від мінімальної зарплати, що з 1 січня становить 8647 грн);

до 20 січня – сплатити єдиний податок за січень: ФОП I групи – 332,8 грн, ФОП II групи – 1729,4 грн.

ФОПи III групи

ФОПи III групи сплачують податки одразу за весь 4-й квартал 2025 року, якщо не платили помісячно. Вони мають на це трохи більше часу. Також їм потрібно подати річний звіт про сплату єдиного податку.

Важливі дати для ФОПів III групи такі:

до 19 січня – сплата ЄСВ за 4-й квартал: 5280 грн;

до 9 лютого – подача річного звіту зі сплати єдиного податку;

до 19 лютого – сплата єдиного податку за 4-й квартал 2025 року: 5% від доходу;

до 19 лютого – сплата військового збору за 4-й квартал 2025 року: 1% від доходу.

Інші важливі дати та нюанси

Підприємці-спрощенці, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, мають право сплачувати військовий збір та єдиний податок добровільно.

ФОПи, які мають найманих працівників, мають до 20 січня подати податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4 ДФ за грудень 2025 року. Підприємці, які роблять виплати фізичним особам, мають до 20 січня подати податковий розрахунок з додатком 4 ДФ.

Важливо, що це буде останній помісячний звіт, наступні вже потрібно подавати раз на квартал. Так, в квітні потрібно буде подати звіт за перший квартал 2026 року.

Раніше ZAXID.NET писав про те, чому з 1 січня 2026 року зросли суми податків, а також про інші фінансові зміни для українців з нового року.