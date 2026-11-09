Синоптики розповіли, де очікувати потепління

Другий тиждень листопада принесе в Україну потепління, але не усі значно відчують покращення погоди. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз до 14 листопада та розповіли, де очікувати потепління.

У вівторок, 10 листопада, в Україні ще збережеться прохолодна погода, очікується хмарно з проясненнями, на півдні та у деяких областях на заході – переважно сонячно. Вдень температура повітря становитиме від 4 до 6°С тепла, без істотних опадів.

У середу, 11 листопада, у більшості областей буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі на півночі, півдні та у центральних областях. Температура повітря вдень – переважно від 3 до 7°С тепла. На заході – місцями лише від 1 до 3°С тепла. На півдні буде потепління – від 10 до 12°С тепла.

Карта погоди в Україні 11 листопада (клікніть для збільшення)

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У четвер, 12 листопада, погода почне покращуватися й у західних областях. Вдень очікується переважно від 8 до 11°С тепла, на півночі – від 4 до 6°С тепла, у центральних областях – від 5 до 8°С тепла, на півдні – від 9 до 11°С тепла, а на сході – від 6 до 9°С тепла.

У п’ятницю, 13 листопада, у західних областях прогнозують дощі, вдень – від 9 до 13°С тепла. В інших областях буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Температура повітря становитиме переважно від 11 до 14°С тепла. На півдні – до 16°С тепла, а на сході – до 10°С тепла.

У суботу, 14 листопада, погода знову розділятиме Україну. На заході температура повітря відчутно знизиться – вдень лише до 6°С тепла, дощитиме. На півночі та у Києві – до 8°С тепла, також очікуються дощі.

Карта погоди в Україні 14 листопада (клікніть для збільшення)

В інших областях 14 листопада погода буде значно кращою, вдень – переважно 11–14°С тепла, на півдні – до 17°С тепла. Протягом дня також очікуються дощі.

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