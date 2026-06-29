У Львівській області 30 червня буде спека

У вівторок, 30 червня, у Львові та на Львівщині зберігатиметься спекотна погода, вдень позначки термометра показуватимуть до 37°С тепла. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз на останній день червня.

Як повідомили синоптики, 30 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 30 червня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня по півдню території місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 16–21°С, вдень – 32–37°С тепла.

Прогноз для Львова: у вівторок, 30 червня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 17–19°С, вдень – 34–36°С тепла.

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