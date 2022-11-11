Росіяни залишають після себе міни з цинічними написами

Окупанти, які залишилися в Херсоні попри заяви росіян про відведення військ, перевдягаються в цивільне і ховають зброю. Ті ж росіяни, які відступають, мінують все на своєму шляху.

За повідомленням Центру національного спротиву, в Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках. У ЦНС припустили, що росіяни можуть спробувати створити картинку «героїчного опору» українським силам оборони.

«За даними нашого підпілля, у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів», – йдеться в повідомленні.

Водночас перед втечею з півдня України російські військові мінують житло мирних мешканців, залишаючи на вибухівках цинічні написи. За інформацією Генштабу, на мінах було виявлено написи російською мовою «Від чистого серця» та «З любов’ю з Росії».

Нагадаємо, російське військове командування 9 листопада заявило про відведення військ із правобережної Херсонщини. 10 листопада часткове відведення російських військ на лівий берег Дніпра підтвердили українські військові.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що росіяни, відступаючи, мінують у Херсоні каналізацію і квартири.