Cумочку з грішми у міському парку в Бродах загубив 57-річний мешканець Тернопільщини

У четвер, 4 травня, у місті Броди на Львівщині чоловік загубив у міському парку сумочку з документами та великою сумою готівки. Згубу знайшов місцевий поліцейський і повернув власнику.

Як розповіли в поліції Львівщини, 57-річний мешканець Тернопільської області, який прибув на Львівщину у справах, забув чоловічу сумочку з документами та грошима на лавці у парку. Загублену річ побачив оперативник кримінальної поліції відділення №1 Золочівського районного відділу поліції Руслан Паньків, який проходив через міський парк.

Правоохоронець розпитав оточуючих, чи ніхто не бачив власника. Виявилося, що сумочку залишив чоловік, який пішов у невідомому напрямку.

Вивчивши документи та візитівки, які були у барсетці, поліцейський з’ясував, що вони належать 57-річному мешканцю Тернопільщини. Окрім документів, у сумочці була готівка – 15 тис. євро.

Згодом власник сумочки прийшов у поліцію, щоб заявити про зникнення сумочки. І був приємно здивований, коли на нього вже чекав поліцейський, який повернув йому загублене.