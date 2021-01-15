Дев'ятьом мешканцям села загрожує штраф до 119 гривень

Працівники рівненської поліції склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство на компанію підлітків, яка на Щедрий вечір закинула фіру на дах автобусної зупинки. Підлітків розшукали на наступний ранок після свята, змусили зняти воза із даху і вибачитись за свої дії перед власницею.

Фіру із подвір'я 61-річної мешканки Великого Житина Віри Мамчур забрали вночі з 13 на 14 січня на так званий другий Святвечір (Щедрий вечір). У коментарі журналістам «UA: Рівне» сама вона розповіла, що ще вночі почула шум на подвір'ї. Коли ж жінка з чоловіком вийшла на двір, то воза вже не було.

«Ми ніч ходили. Ви подумали б, що треба задерти голову і наверх дивитись? Чоловік [пішов] в одну сторону, син в іншу, я з внуками у третю сторону. Ми обійшли весь парк, ми обійшли все – ніде не могли його знайти!» – розповіла Віра Мамчур.

Вона також уточнила, що в попередні роки ан Щедрий вечір їм також «робили збитки», але віз забрали вперше. Двір Віри Мамур розташований за 200 метрів від зупинки, на яку витягнули воза. Біля нього також є камери, але виявилось, що на записі помітні лише силуети. Вранці 14 січня жінка звернулася до поліцейських, які того ж дня встановили причетних.

В офіційному повідомленні поліції вказано, що підлітків, які забрали воза, встановили за кілька годин.

«До поліцейського офіцера звернулася жителька Великого Житина із заявою, що напередодні ввечері невідомі особи забрали з двору гужову підводу. А виявили її сьогодні, 14 січня, зранку на даху місцевої зупинки. Поліцейські офіцери за кілька годин встановили і хуліганів. Це компанія місцевих жителів, віком від 18 до 20 років. Свій вчинок хлопці пояснюють просто – "традиція"», – йдеть в повідомленні правоохоронців.

Власники вночі шукали віз, але знайли його лише вранці 14 січня

На всіх підлітків поліцейські склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство. Судячи з фотографій поліції, йдеться про дев'ятьох підлітків. Кожному із них загрожує штраф до 119 гривень, адмінарешт чи виправні роботи.

Додамо, що закинуті на дахи фіри – це одна з популярних народних традицій. Як правило, цим займалися підлітки вночі на Андрія (13 грудня). Вози забирали з подвір'їв, де жили незаміжні дівчата, у такий спосіб залицяючись до них. Щоправда сім'я власників воза із Великого Житина має одруженого сина.