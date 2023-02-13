Патрульні доправили хлопця в центр соціально-психологічної реабілітації дітей

У Тернополі патрульні склали протокол на матір 10-річного хлопця, який просив у знайомих поїсти. Дитина розповіла, що мама зі своїм співмешканцем часто вживають алкоголь, а також ображають його. На місце викликали патрульних, хлопця доправили до центру реабілітації дітей.

Про інцидент, який стався на вихідних, прес-служба патрульної поліції Тернопільщини повідомила в понеділок, 13 лютого. До правоохоронців звернулись мешканці Тернополя, до яких прийшов 10-річний хлопець і попросив їсти. Дитина розповіла, що його мама зі співмешканцем постійно розпивають алкогольні напої, знущаються та ображають його.

«Інспектори швидко прибули за потрібною адресою, щоб допомогти хлопчику. Вони познайомили його з поліцейською автівкою, розповіли про особливості служби та доставили до центру соціально-психологічної реабілітації дітей», – йдеться у повідомленні.

Після цього патрульні прибули за місцем проживання дитини. Двері до помешкання відчинила жінка з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка навіть не знала, що її син зник. Інспектори склали на жінку протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків), повідомили її про місцеперебування сина та проінформували про подію працівників ювенальної превенції.

Зазначимо, що за цією статтею жінці загрожує 850 грн штрафу. Також у поліції додають, що відтепер за належним виконанням материнських обов'язків слідкуватимуть поліцейські та соціальні служби.