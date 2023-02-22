Водій мікроавтобуса не пропустив на нерегульованому переході пішохода

У Рівному патрульні склали адмінпротокол на водія мікроавтобуса, який на переході не пропустив пішохода. Це сталось на очах у патрульних, які їхали назустріч, також інцидент зафіксував відеореєстратор. За порушення водієві загрожує 340 грн штрафу.

Про випадок стало відомо у середу, 22 лютого, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Рівненщини. Зазначається, що під час патрулювання на вулиці Київській у Рівному поліцейські помітили автомобіль Renault, водій якого, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не знизив швидкість та не пропустив пішохода, який переходив проїзну частину.

Патрульні саме їхали у зустрічному напрямку, тож інцидент зафіксував відеореєстратор. Запис правоохоронці опублікували на своїй сторінці.

На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП. За це порушення передбачений штраф 340 грн.

«Відповідно до п.18.1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека», – пояснюють у патрульній поліції.