Чоловіки довозили ухилянтів до кордону, а потім проводили пішки в Румунію

У 40-річного мешканця Чернівців та двох його спільників вилучили два автомобілі, якими вони перевозили ухилянтів до кордону з Румунією. За даними слідства, чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, доставляли до кордону, далі один з учасників групи проводив ухилянтів до Румунії поза пунктами пропуску. За переправлення закордон кожного призовника брали по 1,5 тис. доларів. Наразі усім трьом підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як у середу, 22 червня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, правоохоронці викрили 40-річного мешканця Чернівців, який організував схему переправлення ухилянтів до Румунії. У чоловіка було двоє спільників віком 36 та 69 року.

«Один із них перевозив ухилянтів мобілізації до державного кордону, інший – переводив їх поза пунктом пропуску до сусідньої держави. Вартість незаконних послуг організатор оцінив у півтори тисячі доларів за одну особу», – йдеться у повідомленні поліції.

У квітні 2022 року в селі Турятка прикордонний наряд виявив клієнтів цієї групи – п’ятьох чоловіків з Тернопільської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей, які спробували нелегально перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили: два автомобілі, дев'ять мобільних терміналів, ноутбук, планшет, іншу техніку, а також готівку. Суму вилучених коштів у поліції не називають.

Організатору схеми та двом його спільникам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2, 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне усім трьом мешканцям Чернівецької області загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.