Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів

Поліція встановила п'ятьох людей, які намагались вдертись у квартиру журналіста проекту «Наші гроші» Юрія Ніколова. Про це 21 січня повідомила поліція Києва.

За даними слідства, до вчинення правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, із порушниками тривають слідчі дії.

Поліція встановила, що 15 січня зловмисники приїхали до Києва й прийшли до будинку, де мешкає Ніколов. Вони обклеїли його двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.

Слідчі встановили учасників події та 20 січня провели з ними «низку слідчих дій» — яких саме, не уточнюється. Також поліціянти вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які фігуранти знімали правопорушення.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, автор матеріалів про зловживання під час закупівель Міноборони, опублікував пост у Facebook, у якому розповів, що 14 січня до нього додому ломилися невідомі люди. Вони кричали, називали журналіста ухилянтом «та обклеїли двері бумажками​​​​​». Самого Юрія Ніколова на той момент не було вдома, натомість там перебувала його мати, яка, за словами журналіста, перехворіла на онкологію і тепер живе із ним.

Через деякий час у російськомовному Telegram-каналі «Карточный офис» з’явився пост, у якому було сказано, що додому до журналіста нібито приходили військові, які нещодавно повернулися з фронту. Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін переконаний, що цей Telegram-канал пов'язаний з Офісом президента. Такої самої думки дотримується народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.