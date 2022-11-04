Нападника визначили за допомогою камер відеоспостереження

Закарпатська поліція затримала 52-річного мешканця Берегова, якого звинувачують у замаху на вбивство мукачівця. Підозрюваний кинув у двір будинку гранату, від вибуху пошкоджений автомобіль BMW, ніхто з людей не постраждав. Нападника затримали, під час обшуків у нього виявили партію зброї, пакет документів на авто та різну радянську символіку. Про мотиви замаху наразі нічого не повідомляється.

Як у п’ятницю, 4 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався уночі в середу, 2 листопада. Виклик поліції надійшов від мешканця Мукачева, який розповів, що у нього у дворі був вибух.

«Під час огляду місця події у дворі будинку було виявлено лунку від вибуху та пошкодження на автомобілі марки BMW. За попередніми висновками експерта — на подвір’я невідомий закинув гранату. Поліцейським вдалося відтворити події тієї ночі та за допомогою камер відеоспостереження встановити особу причетного до злочину. Ним виявився 52-річний житель Берегова», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуків у підозрюваного правоохоронці виявили гранати, набої, три різні важелі підривників, пакет документів та свідоцтва про реєстрацію автомобілів сумнівного походження, велику суму готівки, банківські картки та одяг, в якому зловмисник перебував у ніч нападу.

Наразі 52-річний мешканець Берегова перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 та п. 5 ч. 1 ст. 263 (замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами). Розслідування триває.