Зброю чоловік ховав у закинутій будівлі в Берегові

На Закарпатті правоохоронці затримали 45-річного жителя Берегова, який торгував зброєю. Автомат АК-47, гранату Ф-1, постріл до РПГ і тротилові шашки він продав за 30 тис. грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 9 лютого, затриманий займався незаконним розповсюдженням зброї та боєприпасів на території Берегівщини з минулого року.

«Для цього облаштував у закинутій будівлі в районному центрі спеціальний сховок, де й зберігав усе майно до його збуту. Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності чоловіка. Так, він продав громадянам гранату Ф-1, гранатометний постріл, автомат АК-47 та тротилові шашки. За них у якості оплати чоловік одержав 30 тис. грн», – інформують у прокуратурі.

За незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин чоловіку повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.