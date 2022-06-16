У 34-річного мешканця Новояворівська поліція знайшла наркотики та набої

У Новояворівську поліція затримала 34-річного чоловіка за розповсюдження наркотиків та психотропних речовин. Під час обшуків вдома у чоловіка, правоохоронці знайшли ще й сотні набоїв до зброї різного калібру, повідомила прес-служба поліції у четвер, 16 червня.

Поліцейські встановили, що 34-річний новояворівчанин розповсюджував у районі амфетамін та марихуану. Чоловіка затримали у квартирі, яку він орендував. Під час обшуку у помешканні поліція знайшла чимало наркотиків та психотропів, які вже були пофасовані і готувалися до продажу.

«Під час санкціонованого обшуку у помешканні правоохоронці виявили та вилучили згортки та зіп-пакети з речовиною, ззовні схожою на амфетамін, згортки з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на марихуану, електронні ваги, зіп-пакети, гроші, виручені від незаконної діяльності, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – написала прес-служба поліції.

Знайдені поліцією набої вдома у наркоторговця (фото поліції)

Крім того поліцейські виявили у квартирі, де проживав зловмисник, близько 300 набоїв до стрілецької зброї різного калібру. Боєприпаси вилучили та скерували на експертизу.

Злочинцеві вже повідомили про підозру. 34-річному чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.