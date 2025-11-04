Польські прикордонники спростували інформацію про виїзд з України 100 тис. чоловіків до 22 років

Польські прикордонники спростували повідомлення про те, що протягом останніх двох місяців з України нібито виїхали майже 100 тис. чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомила українська служба ВВС з посиланням на прикордонну службу Польщі.

Інформацію про нібито виїзд з України приблизно 99 тис. чоловіків 18-22 років у середу, 29 жовтня, опублікувала британська газета Telegraph. Проте ВВС зауважує, що йдеться лише про кількість перетинів кордону в напрямку Польщі й зазначена цифра не враховує, ані кількість повернень до України, ані те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів.

«З 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі», – цитує ВВС речника польської прикордонної служби Анжея Южвяка.

Польська прикордонна служба зауважує, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів. Водночас з Польщі до України протягом двох місяців виїхали понад 45 тис. чоловіків віком до 22 років.

Нагадаємо, 26 серпня кабмін дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану. З 28 серпня Державна прикордонна служба розпочала пропуск через державний кордон України чоловіків від 18 до 22 років включно за оновленими правилами.

2 жовтня Прикордонна служба Польщі повідомила ZAXID.NET, що у вересні зафіксували суттєве збільшення (у понад 10 разів) кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі.