Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський вважає «не зовсім послідовним» рішення адміністрації президента США Джо Байдена не вводити санкцій проти компанії, яка будує газопровід «Північний потік-2». Про це повідомляє «Радіо Польща».

Кшиштоф Щерський зазначив, що він поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу газопроводу, який через Балтійське море має з’єднати Росію та Німеччину.

Проте, додав міністр, він не поділяє надії американців на те, що деяке послаблення може допомогти налагодити діалог з РФ, завдяки чому буде можливою зміна профілю інвестиції.

«Це послаблює можливість впливати на майбутнє проекту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проекту "Північний потік-2" діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати», – сказав Щерський.

Що таке «Північний потік-2» і чому його будівництво необхідно зупинити

«Північний потік-2» (англ. «Nord Stream 2») – проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України довжиною понад 1200 км. Потужність нового трубопроводу складе 55 млрд м3 газу на рік. Вартість проекту – 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Противниками проекту є, зокрема, Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія. Серед аргументів наводиться, зокрема, посилення енергетичної залежності Європи від постачання російського газу, а також шкода екосистемі Балтійського моря.