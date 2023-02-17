Російська пропаганда продовжує інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України

Польська розвідка припускає, що російські спецслужби можуть готувати провокації «під чужим прапором» всередині самої Росії з метою мобілізації суспільства проти уявного «зовнішнього ворога». Про це повідомив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

За його словами, російська пропаганда продовжує інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України, щоб «надати правдоподібність брехливим тезам та злочинним діям Кремля».

«Цього разу пропагандистські викриття були «розкрито» Службою зовнішньої розвідки Росії, яка з посиланням на вірогідні відомості» повідомляє про причетність «військових сил США до вербування бойовиків ІДІЛ та «Аль-Каїди» для вчинення терактів за їхньої участі в Росії та СНД», – повідомив він.

Він також акцентував на тому, що ці звинувачення підхопила заступниця голови російської Державної думи Ірина Ярова, яка розцінила нібито підготовку американськими службами терористів ІДІЛ як акт міжнародного тероризму, який повинен каратися Слідчим комітетом Росії. У заявах чиновниці з РФ знайшлося місце і біологічним лабораторіям.

«Останні звіти Служби зовнішньої розвідки Росії, на думку Ярової, підтверджують попередні «висновки» щодо злочинної діяльності Вашингтона, пов’язаної, серед іншого, з секретним біологічним проектом Пентагону в Україні, який «загрожує безпеці людства», – повідомив він.

Такі публічні звинувачення на адресу США, на думку польського чиновника, можуть бути частиною підготовки російськими спецслужбами терактів на території Росії.

«Звинувачення Вашингтона в планах проведення терактів на території Росії та СНД може бути формою підготовки інформаційно-пропагандистської бази для можливих диверсійних операцій, які проводять російські спецслужби в Росії», – переконаний Жарин.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль створював інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область Росії, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.