Ініціатори збору планують придбати ще один броньовий медевак

У Польщі за півтори доби вдалось зібрати 1,2 млн злотих (понад 300 тис. доларів) на закупівлю броньованого медеваку для України. Ініціювали збір грошей польський громадський діяч і журналіст Славомір Сєраковський та американський історик і письменник Тімоті Снайдер, повідомила українська служба «Радіо Свободи» 11 березня.

Сєраковський розповів, що познайомився зі Снайдером під час Мюнхенської безпекової конференції у липні 2024 року. Діячі вирішили дізнатись, чого вкрай бракує українським захисникам. Українська платформа United24 повідомила, що найбільше потрібні військові санітарні авто, після чого Славомір Сєраковський та Тімоті Снайдер почали збір на один з таких автомобілів.

Славомір Сєраковський та Тімоті Снайдер оголосили збір на медевак для ЗСУ

Збір під назвою «Військові швидкі для України!» на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl підтримали понад 11 тис. людей. Зі слів Сєраковського, здебільшого донатили поляки, а також були й українці. Окрім донатів, люди залишали слова підтримки для України.

Зі слів польського журналіста, він не вірив, що вдасться так швидко зібрати заявлену суму. Він назвав це добрим знаком для польсько-українських відносин.

«Темп цього збору показує, що мовчазна проукраїнська більшість в Польщі відгукнулася. Вона розуміє ситуацію, не хоче поразки України, хоче рятувати життя українців. А ті, хто кричать про те, що поляки скептично налаштовані щодо України – це меншість, але вона іноді гучна», – сказав Сєраковський.

Зібрані гроші ініціатори збору перерахують Міністерству охорони здоров’я України, яке і здійснить закупівлю.

Збір виявився настільки вдалим, що його продовжили. Наступна ціль благодійників – придбати ще один броньовий медевак. Станом на 23:00 вдалось зібрати понад 480 тис. злотих з необхідних 1,2 млн злотих.

Нагадаємо, улітку 2022 року Славомір Сєраковський зібрав 25 млн злотих (близько 5 млн доларів) на Bayraktar для України. Виробники, дізнавшись про це, просто подарували турецький безпілотник, а зібрані гроші скерували на інші потреби України.