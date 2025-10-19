Лідія Ломіковська самотужки дісталася до підконтрольної території через лінію фронту

У віці 98 років померла жінка, яка у квітні 2024 року вийшла з окупованої частини Донеччини та пройшла 10 км під обстрілами, щоб потрапити на підконтрольну територію. З червня 2024 року Лідія Ломіковська жила у будинку, який подарував їй співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Про смерть Лідії Степанівни повідомила у неділю, 19 жовтня, онука жінки Світлана «Суспільному Донбас».

«Вона померла учора на 99 році життя. Сьогодні поховали на кладовищі під Дніпром. Смерть була раптова, серце, інфаркт», – повідомила онука 98-річної жінки.

Лідія Ломіковська жила у селищі Очеретине на Донеччині, 40 років пропрацювала залізничницею. У квітня 2024 року, після окупації селища, жінка самотужки пройшла лінію фронту та вийшла на підконтрольну територію під обстрілами. Будинок, який вона звела власними руками, знищили росіяни, а її рідня зазнала поранень.

Після поширення історії Лідії Степанівни співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що банк купить жінці будинок. Вже у червні 2024 року Гороховський показав будинок у Дніпрі, куди жінка перебралася з притулку для евакуйованих.