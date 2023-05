Тіну Тернер називали однією з найбільших співачок сучасності

Американська співачка Тіна Тернер, яку називають «королевою рок-н-ролу», померла у віці 83 років. Про це пише Sky News з посиланням на її представника.

Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії.

«Тіна Тернер, «королева рок-н-ролу» мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюриха, Швейцарія. За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», – йдеться у заяві.

Тіна Тернер народилася США в 1939 році. Пік її кар'єри припав на 60-ті, тоді співачка з видатним голосом, пластикою та експресивністю здобула титул «Королеви рок-н-ролу». Вона увійшла до десятки найкращих танцюристів світу, а авторитетний журнал «Rolling Stone» назвав Тернер однією з найбільших співачок сучасності.

Найбільш відомими хітами артистки стали The Best, Proud Mary, Private Dancer та What's Love Got to Do With It. Слова підспівували на концертах у всіх куточках світу.

У 2013 році Тіна Тернер вийшла заміж втретє, і за два тижні після весілля пережила інсульт. Удар змусив співачку вчитися наново ходити.

У 2016 у співачки виявили рак кишечника, важке лікування завдало серйозної шкоди ниркам, після чого вона хотіла покінчити життя самогубством. Проте чоловік, музичний продюсер Ервін Бах пожертвував свою нирку та наполіг на пересадці.

Попри успішну операцію, останні роки зірки пройшли у постійній боротьбі та підтримці життя.