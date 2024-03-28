Російський посол у Польщі Сєргей Андрєєв проігнорував виклик до МЗС Польщі

Російський посол у Польщі Сєргей Андрєєв покинув територію країни. Це сталося після ігнорування ним вимоги прибути до польського Міністерства закордонних справ через інцидент із російською ракетою 24 березня. Про це у четвер, 28 березня, повідомила польська Gazeta.pl.

Андрєєв мав прибути до МЗС країни в понеділок, 25 березня, для надання пояснень того, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Польщі. Однак російський дипломат проігнорував це запрошення. Сам Андрєєв пояснював це тим, що «вважав, що немає сенсу порушувати це питання без надання доказів».

Натомість у технічній ноті посольство Росії в Польщі повідомило про відсутність Андрєєва в країні з 26 березня до 4 квітня. На цей час його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений у справах.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Андрєєва не висилали з країни й не відправляли у відставку.

«Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури і професіоналізму. З того, що я чув, він вже покинув нашу територію», – заявив Сікорський.

За словами речника МЗС країни Павела Вронського, польську ноту з цього приводу передадуть Москві «іншим шляхом». Він також додав, що наразі зовнішньополітичне відомство розглядає питання про те, чи виконує російський посол інструкції МЗС і чи здатен він належним чином представляти інтереси Росії у Варшаві.

Нагадаємо, що зранку 24 березня російсько-окупаційні війська вкотре завдали ударів по Україні. Під час цієї атаки одна з російських крилатих ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета ввійшла в польський простір поблизу міста Осердов (Люблінське воєводство) і пробула там 39 секунд. Варшава підіймала в повітря військову авіацію, однак ракета спокійно повернула на Львівщину.

Збройні сили Польщі пізніше пояснювали, що не збили російську ракету, оскільки розуміли, що вона покине повітряний простір країни. Водночас офіційна Варшава заявила, що вимагатиме від Москви пояснень та закликала Росію «припинити терористичні повітряні атаки на жителів і територію України та закінчити війну».