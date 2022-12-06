Українські посольства в Румунії та Данії отримали підозрілі пакунки. Наразі їх перевіряє поліція. Раніше схожі посилки та листи отримали дипломатичні установи України в понад 20-ти країнах світу.

Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу 6 грудня, посольства України в Румунії та Данії отримали небезпечні пакунки.

«Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки», – сказав він.

Нагадаємо, 30 листопада невідомі підкинули конверт із вибухівкою у посольство України в Мадриді. Конверт вибухнув у руках працівника посольства. Також пакунок із вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку іспанський уряд відправляє в Україну. А вночі 1 грудня схожа вибухівка надійшла на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида. Ця авіабаза надає розвідувальні дані для України.

Пізніше також стало відомо, що аналогічну посилку з вибухівкою отримало посольство США в Іспанії, а також прем’єр-міністр та міністерство оборони Іспанії. Згодом у МЗС повідомили, що до посольств та консульств України в низці країн світу надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин. В МЗС назвали інциденти спланованою кампанією та залякування посольств і консульств України.