В ніч на 11 вересня, росіяни атакували Україну 12 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). Зафіксовано пуски 12 БпЛА у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 Shahed-136/131 у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація уточнюється.

До слова, раніше ГУР повідомляло, що Росія змінила тактику своїх ракетних обстрілів України. Окупанти активно змішують типи ракет під час ударів і швидше ухвалюють рішення про атаки.