Патрульні зупинили водія маршрутки за порушення ПДР, а виявилося, що він позбавлений водійських прав

У п’ятницю, 29 липня, у Львові патрульні зупинили водія маршрутного автобуса №18, який їздив за кермом, будучи позбавленим водійських прав. Раніше суд позбавив його прав за нетверезу їзду. Маршрут обслуговує комунальний перевізник – АТП-1.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що водія маршрутки зупинили сьогодні близько 10:30 після того, як він порушив правила дорожнього руху – проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що 43-річний мешканець Львівщини позбавлений судом посвідчення водія за нетверезу їзду. На водія патрульні винесли постанову за керування особою, позбавленою права керування транспортним засобом (ч. 4 ст. 126 КУпАП). Порушнику загрожує штраф у сумі 20 400 грн.

Поліцейські повідомили про інцидент автотранспортне підприємство. На місце прибув інший водій для продовження руху.

У Львівському комунальному АТП-1 розповіли ZAXID.NET, що інцидент виявлений на маршруті №18 (вул. Суботівська – «Провесінь-Агроінвест»).

«Сьогодні водій звільнений з роботи у зв’язку з цією ситуацією», – розповіла речниця АТП-1 Ірина Рєвунова. З її слів, чоловік позбавлений водійських прав за нетверезу їзду приватним автомобілем, а про рішення суду на підприємстві не знали.